مواصفات الأرز المخفض في الأسواق.. سعره 20 جنيها ويباع بهذه الأماكن

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية «أرز مخفض» في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز من خلال شرائه بالسعر الحر المخفض.

أماكن بيع الأرز المخفض من وزارة التموين

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأرز المخفض في جميع المجمعات الاستهلاكية والمنتشرة على مستوى المحافظات بعدد 1300 مجمع استهلاكي تغطي الجمهورية بسعر 20 جنيها لكيس الأرز الأبيض المعبأ.

وجاءت مواصفات الأرز كالتالي:

مواصفات الأرز المخفض في المجمعات الاستهلاكية

- مستورد من الهند.

- اسم كيس الأرز فيرونا.

- نسبة الكسر به 10%.

- الأرز استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية.

- الأرز جرى استيراده لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- تمت التعبئة في شركة مضارب الدقهلية.

وتمنع المجمعات الاستهلاكية وفق تعليمات وتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة بغرض توفير السلع للمواطنين فقط، ومنع التجار من شراء السلع المطروحة في المجمعات الاستهلاكية.