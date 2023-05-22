ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بمدارس الدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2023 بالمدارس، وعلى كل طالب التوجه لمدرسته للحصول عليها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2023

وقال وكيل «تعليم الدقهلية» في تصريحات لـ«الوطن»، إن النتيجة ظهرت منذ فترة وموجودة بالمدارس، والعديد من الطلاب استلموا نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 للترم الثاني برفقة أولياء أمورهم، ومن لم يستعلم عن النتيجة عليه الذهاب إلى المدرسة المقيد بها، والحصول عليها من الإدارة.

تحري الدقة في التصحيح ورصد درجات

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في وقت سابق، شدد على تحري الدقة أثناء تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، لينال كل طالب حقه في نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2023.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2023، 139 ألفا و901 طالب وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية.