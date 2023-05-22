خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية للسعودية برقم الجواز.. الشروط المطلوبة

كشفت وزارة الخارجية السعودية عن خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب إلكترونياً، قبل بداية موسم الحج لعام 1444 هجرياً، عبر منصة التأشيرات، التي أطلقتها الوزارة من أجل التسهيل على الزوار والمقيمين للحصول على طلبات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الجواز.

خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الجواز

ويمكن لأي شخص في الوطن العربي التقديم على زيارة عائلية برقم جواز السفر الخاص به، ويمكن معرفة هذا عبر منصة التأشيرات، وتكون طريقة التقديم عبر الدخول على منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وفي أقصى يسار صفحة الويب ستجد خدمة «استعلام»، قم بإدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن الآتي: نوع الاستعلام، وفي تلك الحالة يتم اختيار رقم الطلب، ثم يتم إدخال رقم الطلب، ورقم السجل، ورمز الصورة للتأكد من أنك لست «روبوت»، وبعدها يتم الضغط على «استعلام» لترى موقف تأشيراتك من القبول.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

ومن أجل الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الجواز، هناك عدة شروط أصدرتها وزارة الخارجية في السعودية، منها أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية، ولا تقل صلاحية إقامة المتقدم عن 3 أشهر، بجانب تقديم طلب زيارة يكون قاصراً على أفراد العائلة من الدرجة الأولى، وأن يكون جواز السفر للزائرين للمملكة سارياً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفي حالة كان الطلب للزوجة أو الأبناء فيجب تقديم المستندات الدالة على هذا، واستيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة الخارجية وختمها إلكترونيًا من جهة العمل والغرفة التجارية.