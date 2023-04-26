طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444 للمقيمين بالسعودية

أوضحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية للمقيمين بالدولة العربية خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444 إلكترونيًا وذلك من خلال منصة التأشيرات التي أطلقتها الوزارة من أجل التسهيل على الزوار والمقيمين تقديم الطلبات والاستعلام عنها.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444، وفق منصة التأشيرات التي جاءت كالآتي:

طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444

وتتلخص طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1444، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

- الدخول على منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعوودية ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- في أقصى يسار صفحة الويب ستجد خدمة «استعلام» قم بإدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن الآتي: «نوع الاستعلام وفي تلك الحالة يتم اختيار رقم الطلب، ثم يتم إدخال رقم الطلب، ورقم السجل، ورمز الصورة للتأكد من أنك لست روبوت».

- أخيرًا الضغط على «استعلام»

ليظهر موقف التأشيرة ما إذا تم استخراجها أم لا تزال قيد استكمال الإجراءات والبيانات.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

وحتى تتمكن من تقديم طلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية، لا بد من استيفاء بعض الشروط التي وضعتها وزارة الخارجية بالمملكة السعودية، والتي تضمنت:

- أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية.

- لا تقل صلاحية إقامة المتقدم عن 3 أشهر.

- تقديم طلب زيارة يكون قاصرا على أفراد العائلة من الدرجة الأولى.

- يكون جواز السفر للزائرين للمملكة ساريا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- في حالة كان الطلب للزوجة أو الأبناء فيجب تقديم المستندات الدالة على هذا.

- استيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة الخارجية وختمها إلكترونيًا من جهة العمل والغرفة التجارية.