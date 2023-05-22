تعرف على موعد عيد الأضحى 2023.. بدء العد التنازلي

بدأ العد التنازلي لموعد عيد الأضحى 2023، هذه المناسبة التي تنتظرها الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، لما لها من مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وينتظرونه كل عام لأداء صلاة العيد، وتقديم الأضاحي.

موعد عيد الأضحى 2023

ومع حلول شهر ذي القعدة، بدأ عدد من المسلمين في البحث عن موعد عيد الأضحى 2023، استعدادا لهذه المناسبة الخاصة، ومعرفة موعد أول أيامه، وفقا للحسابات الفلكية.

تعرف على موعد عيد الأضحى 2023

ويمكن حساب موعد عيد الأضحى 2023، وفقا للحسابات الفلكية التي أعلن عنها المجلس القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث إنه من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى 2023، هو يوم الأربعاء 28 من شهر يونيو المقبل.

عيد الأضحى 2023

ويأتي موعد عيد الأضحى 2023، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي من المقرر أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، ولذلك يكون مجموع إجازات عيد الأضحى 2023 هي 5 أيام، بما فيها وقفة عرفات.