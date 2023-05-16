موعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. اعرف كم يوما تحصل عليها؟

ينتظر الكثيرون إجازة الأعياد من الأطفال والطلاب والعاملين، بينما تستعد الأمهات لترتيبات العيد وإحضار لوازمه، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد أيامها، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد إجازة عيد الأضحي المبارك

وأوضح معهد البحوث الفلكية، أنّ من المقرر أن يكون موعد إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 27 من شهر يونيو المقبل، وتستمر أيام الإجازة حتى السبت الأول من شهر يوليو 2023.

إجازة ثورة 30 يونيو

ويتزامن مع موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وبذلك مجموع أيام إجازة عيد الأضحى 5 أيام، منها وقفة عرفات ويتبعها 4 أيام أخرى.

ويحصل كل العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على خمسة أيام إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل، بداية من 27 يونيو إلى 1 يوليو بأجر كامل وفقًا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

الإجازات المتبقية عقب عيد الأضحى

وعقب إجازة عيد الأضحي يتبقى للمواطنين عدد قليل من الإجازات الرسمية خلال عام 2023، وتأتي موزعة على النحو التالي:

- رأس السنة الهجرية التي توافق الأربعاء 19 يوليو.

- عيد الثورة التي توافق الأحد 23 يوليو.

- المولد النبوي الشريف التي توافق 27 سبتمبر 2023.

- نصر أكتوبر عيد القوات المسلحة يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023.