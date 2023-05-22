غرق طفل أثناء الاستحمام بإحدى الترع في السنبلاوين بالدقهلية

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة قرية طنبول القديمة التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، وتم انتشال جثته من قبل الأهالي، ونقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداعها بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

غرق طفل في ترعة

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بمصرع طفل غرق في ترعة تابعة لقرية طنبول القديمة التابعة لمركز السنبلاوين، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وإيداعه بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفل يدعى مصطفى معتمد وهدان من قرية طنبول القديمة التابعة لمركز السنبلاوين، نتيجة تعرضه للغرق بعد أن قرر النزول للاستحمام.

نقل الجثة للمشرحة

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الطفل الغريق للمستشفى، وجرى إيداعها في المشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.