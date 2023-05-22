الغرفة التجارية تطمئن المصريين بعد اكتشاف جنون بقر بأمريكا: نستورد من البرازيل والهند

طمأن سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وأحد مستوردي اللحوم في مصر، المواطنين بشأن اللحوم المستوردة في مصر آمنة، مؤكدا توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق حاليا.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن ظهور حالة جنون بقر في أمريكا ليس له تأثيرا على اللحوم في مصر، إذ نستوردها من البرازيل والهند وعدد من الدول الإفريقية، وليس من الولايات المتحدة الأمريكية.

اكتشاف حالة جنون بقر في أمريكا

وأضاف أن الصحة الأمريكية اكتشفت حالة غير نمطية من مرض «جنون البقر» لدى بقرة في مسلخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، وهذا الأمر لا يشكل خطورة على سوق اللحوم في مصر، موضحا أن المصدر الرئيسي للحوم المستورة من الهند والبرازيل.

وأشار إلى أن اللحوم المجمدة آمنة ومتوفرة في الأسواق بشكل كبير، والحجر البيطري في مصر يؤدي بدوره بشكل رائع، بالكشف على اللحوم المستوردة للتأكد من خلوها من الأمراض.

1.622 مليار دولار قيمة واردات مصر من اللحوم والأبقار والجاموس الحية

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة واردات مصر من اللحوم والأبقار والجاموس الحية سجلت 1.622 مليار دولار في نهاية 2022، حيث تستحوذ اللحوم والأبقار والجاموس على 9.8% من إجمالي واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة خلال 2022 البالغة 16.6 مليار دولار، وكذلك على 1.7% من إجمالي واردات مصر، حيث انخفضت قيمة واردات مصر من اللحوم والأبقار والجاموس الحية بنسبة 46.8% خلال الربع الرابع 2022 لتبلغ 255 مليون دولار في مقابل 479 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021، وبنسبة 45.1% خلال الربع الثالث لتسجل 283 مليون دولار في مقابل 515.183 مليون دولار.