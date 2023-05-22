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الذهب يتراجع للمرة الثانية في التعاملات المسائية.. اعرف سعر عيار 21

كتب:

مارينا رؤوف
07:53 م | الإثنين 22 مايو 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب مجددا، اليوم، في التعاملات المسائية، ليتوالى التراجع بشكل كبير منذ بداية تعاملات اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا للمرة الثانية اليوم بقيمة 5 جنيهات؛ ليسجل سعر الجرام نحو 2440 جنيهًا، مقابل 2445 جنيهًا، وذلك عقب تراجعه منذ قليل بقيمة 25 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن كالتالي: 2789 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2440 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2091 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و520 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1973 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.