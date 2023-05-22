الذهب يتراجع خلال التعاملات المسائية.. اعرف سعر الجرام

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال التعاملات المسائية، اليوم، بقيمة 25 جنيهًا في الجرام الواحد، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2445 جنيها للجرام، مقابل 2470 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 25 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي 2794 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2445 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2096 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و560 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1972 دولارًا أمريكيًا للأوقية.