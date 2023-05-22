أسعار الذهب تتراجع قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تحولت أسعار الذهب من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، إذ انخفضت الأسعار بعد ارتفاعها خلال بداية تعاملات، اليوم، في ظل ترقّب الأسواق لما ستسفر عنه المناقشات المطوّلة حول سقف الديون الأمريكية، وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتستمر، اليوم، لقاءات الرئيس الأمريكي وزعيم الجمهوريين في مجلس النوّاب لمواصلة المفاوضات حول ملف سقف الدين الأمريكي، وفق تقرير لموقع «إنفيستينج».

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، إذ سجل سعر العقود الآجلة لأسعار الذهب 1974 دولارا للأوقية، بينما سجل الذهب في المعاملات الفورية 1973 دولارًا للأوقية.

توقعات برفع سعر الفائدة لـ 6%

ويأتي هذا بعد تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، والذي لمّح فيه إلى أنّ الفائدة ربما يتوجب رفعها إلى مستويات 6% لإعادة التضخم عند 2%، ويأتي هذا التضارب مع تصريح رئيس الفيدرالي، عن أنّه قد لا يتوجب رفع الفائدة في الاجتماع المقبل مع ما يشهده القطاع المصرفي من اضطرابات تلقي بظلالها على نشاط الائتمان والذي يعمل بدوره محل عمل الفائدة المرتفعة من الفيدرالي.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الفيدرالي التي أشارت إلى توقف مؤقت في تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.