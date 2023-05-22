نائب التنسيقية: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني وجميع القضايا مطروحة

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يتميز بحالة من الحراك العام في الدولة المصرية بمختلف نقاباتها وأحزابها، وذلك منذ أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني منذ ما يقرب من عام بشكل شامل يجمع كل فئات الشعب المصري والناس تتابع وتنتظر النتائج.

القوى السياسية والحزبية

وأوضح «فوزي» في حوار له ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على شاشة «الحياة» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني شهدت زخما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن الجلسات شهدت مختلف الرؤى والاتجاهات من جميع القوى السياسية والحزبية والعمالية والنقابية.

جلسات الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن كل فئات المجتمع المصري ممثلة في جلسات الحوار الوطني، الذي استطاع في أولى جلساته أن يعطي رسالة صريحة بأنه لا خطوط حمراء في الحوار الوطني وكل قضايا الشعب المصري مطروحة بتفاصيلها وبمنتهى الشفافية والحيادية.