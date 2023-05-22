20 ألف وحدة سكنية في «بدر» لموظفي العاصمة الإدارية.. وخطة لتوفير وسائل النقل

جاء انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة وفق خطة مُحكمة، فتجهيز مقر العمل يستلزم مقر السكن ثم وسيلة الانتقال، وهو ما عملت عليه الدولة فى تنسيق متكامل مع جميع الوزارات، وتعمل الدولة حالياً على مشروع سكن موظفى العاصمة داخل مدينة بدر، بتوفير 20 ألف شقة، تم الانتهاء من 10 آلاف وحدة سكنية منها، ووضعت وزارة النقل آلية الانتقال من القاهرة الكبرى إلى العاصمة ومن داخل العاصمة إلى الوزارات.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن عدد الشقق المخطط تنفيذها ضمن مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية يبلغ 20 ألف شقة، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه فى الآونة الأخيرة نحو 10 آلاف وحدة سكنية، موضحاً أن المشروع موزع على ثلاث مراحل.

الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100% وتسليم الوحدات للموظفين مسئولية مجلس الوزراء و9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط النقل

الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100% وتسليم الوحدات للموظفين مسئولية مجلس الوزراء

و9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط النقل

وقال «مندور»، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية بنسبة 100%، كاملة المرافق والخدمات، ومكونة من 9024 وحدة سكنية بإجمالى 376 عمارة. وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية فى مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية تجاوزت 90%، والوحدة تتكون من صالة وثلاث غرف وريسبشن ومطبخ وحمام وبلكونة، وبداية تسليمها ستكون من شهر يوليو القادم للعام الحالى 2023، وتضم 4704 شقق بإجمالى 196 عمارة.

وأكد أن نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية فى مدينة بدر وصلت إلى 50%، وبداية من شهر مارس القادم سيتم البدء فى التسليم، وهذه المرحلة تتكون من 7080 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 115 و118 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن تسليم الوحدات السكنية لموظفى العاصمة الإدارية منوط بمجلس الوزراء، والجهاز منوط به تنفيذ الوحدات السكنية وإدخال المرافق الخاصة بها فقط.

وتابع أن العمارة تتكون من 6 طوابق، كل طابق به 4 شقق، بإجمالى 24 شقة فى العمارة الواحدة، وتتراوح مساحة الشقة بين 115 و118 متراً مربعاً، مكونة من 3 غرف وريسبشن وصالة ومطبخ وحمام وبلكونة، وبعض الشقق بها بلكونتان.

ووضعت وزارة النقل خطة مُحكمة بالتزامن مع انتقال موظفى الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعاقدت الوزارة مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 48 مسار أوتوبيس نقل جماعى لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية بإجمالى 369 سيارة، فضلاً عن التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة، مثل مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو وبلبيس وبنها والقناطر.

وجارٍ استكمال عدد السيارات التى يتم توفيرها لتصبح 367 سيارة كحد أدنى، وتم إعداد مخطط لزيادة أعداد السيارات طبقاً للتصاعد فى الطلب على الخدمة، كما تقوم الشركات بالتشغيل من نقطة البداية وحتى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وعند العودة يتم استخدام المواصلات الداخلية لشركة أكتا للحافلات للوصول إلى محطة الحافلات المركزية.

وتبدأ عملية التشغيل فى تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، على أن تكون تعريفة الركوب من 18 إلى 45 جنيهاً طبقاً لطول المسافة.

وكلفت وزارة النقل شركة أكتا للنقل الجماعى بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتم تصميم شبكة بعدد 24 مساراً لربط جميع الأماكن الحيوية بالعاصمة الإدارية بخطوط القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل وربط زوار وقاطنى العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى الخارج.

وتم تشغيل 2 مسار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى من خلال 15 محطة وسيطة، على أن يكون سعر تذكرة أوتوبيسات النقل الداخلى من من محطة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى 5 جنيهات، ويتم عمل اشتراكات بتخفيض 20% وشراء 20 أوتوبيس غاز طبيعى من شركة مان قسطور، فضلاً عن شراء 30 حافلة كهرباء هايجر من شركة جى بى غبور أوتو، وجارٍ التجهيز لتشغيل تاكسى العاصمة بجوار أوتوبيس العاصمة باستغلال 145 عربة كهربائية عائدة من شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ.