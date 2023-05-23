كيف تشارك برأيك في الحوار الوطني حول الأزمة الاقتصادية وتوطين الصناعة؟

أعلنت إدارة الحوار الوطني، تلقي مشاركات وآراء وإجابات المواطنين، عبر رابط إلكتروني، من أجل الوصول إلى مساحات مشتركة، أوجدها الحوار الوطني، إذ يحتاج الوطن إلى كل رأي ورؤية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطني»، أن مشاركة المواطنين إلكترونيا، سيتم رفعها إلى إدارة الحوار ومسؤولي الجلسات، ليتم مناقشتها وإدراجها ضمن توصيات الجلسات.

شارك برأيك في قضايا الحوار الوطني

ويمكن المشاركة بالآراء والمقترحات، حول تساؤل كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية؟.. من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وكذلك يمكن المشاركة بالآراء في الإجابة على تساؤل كيف يمكن توطين الصناعة في مصر؟ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ويستكمل الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية، في قضايا المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسة.

مناقشات المحور السياسي في الحوار الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطني، القضايا التي تمت مناقشتها في أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني، الخاصة بالمحور السياسي، التي جاءت كالتالي:

1- جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل:

- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

2- قضية قانون المجالس الشعبية المحلية.