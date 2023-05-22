وكيل «تشريعية النواب»: الأحزاب الصغيرة تنجح بالتواصل مع المواطنين

قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الأحزاب يجب أن تتباين، وهناك أحزاب تقدم خدمات كبرى للمواطن، وإذا نجحت الأحزاب الصغيرة في التواصل مع المواطن ستتمكن من النمو.

تفاعل المشاركين والحكومة تحت مظلة الحوار الوطني

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالة من التفاعل بين الحكومة والمشاركين في الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي، وطرحت توصيات المؤتمر الاقتصادي على مجلس أمناء الحوار الوطني ووضعت ضمن محاور النقاش.

رسالة من الرئيس للمشاركين في الحوار

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وجّه رسالة مباشرة للحضور في الحوار الوطني، وحضر رئيس الوزراء بنفسه، وعدد من الوزراء، وقيادات حزبية وبرلمانيون من خارج المشاركين في اللجان، الجلسة الافتتاحية.