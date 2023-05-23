قطع المياه عن 8 مراكز بالمنوفية لمدة 4 ساعات اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الثلاثاء، عن عدة قرى ومدن بـ8 مراكز لمدة 4 ساعات، للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات، وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تنتهجها الشركة لصيانة محطات المياه بالقرى والمناطق التابعة لها.

وأخطرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، المواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم الثلاثاء، ليتمكنوا من توفير مياه لقضاء احتياجاتهم طوال فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المستشفيات والمحال الخدمية والمخابز.

أماكن قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم الثلاثاء بالمنوفية، كالتالي:

- مركز قويسنا: قرى بني غربان وميت سراح وكفر سك وميت بره وطه شبرا وبيجرم.

- مركز منوف: قرى الحامول ومنشأة سلطان والكوم الأخضر وسنجرج.

- مركز الشهداء: قرى كفر الجلايطة وكفر عشما.

- مركز تلا: قرى كفر الشرف وكمشيش وزرقان وكفر ربيع.

- مركز الباجور: قرى كوم الضبع واستريحة وكفر سنجلف وفيشا الصغرى وبهناي وناوهتة.

- مركز بركة السبع: قرى كفر نفرة وكفر غنيم وطوخ طنيشا وكفر هلال.

- مركز أشمون: قرى البرانية وشعشاع وطلبا وشطنوف وكفر السيد وطهواي وسبك الأحد.

- مركز شبين الكوم: قرى ميت خلاف والمصيلحة.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مواعيد قطع المياه اليوم الثلاثاء لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

وأهابت شركة مياه المنوفية، بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بالقطع، بالتواصل مع الخط الساخن لشركة المياه 125 للاستفسار ومعرفة أماكن سيارات المياه المجانية التي توفرها الشركة.