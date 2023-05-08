خريطة قطع المياه وضعفها في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه أو ضعفها اليوم بعدة قرى صباحا، مرجعة السبب إلى غسيل المروقات والصيانة الدورية التي تنتهجها شركات المياه.

وناشدت الشركات، المواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه، توفير ما يلزم من مياه لاحتياجاتهم، خاصة أصحاب المحلات الخدمية والمستشفيات والمخابز.

مواعيد قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عن أنّ قطع المياه اليوم يبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، في قرى «زاوية الناعورة، وسبك، وبهتاي، وبني العرب، وكفر هلال، وشطانوف، وساقية أبو شعرة، وكفر عشم، وطوخ دانة، وطنبدي، وشنوان، وكفر طنبدي، وقويسنا البلد، وبيجرم، وميت أبوالكرم»، بمدن «الشهداء، وتلا، والباجور، وبركة السبع، وأشمون، وشبين الكوم، وقويسنا».

قطع المياه ببنى سويف

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، أنّه سيتم قطع المياه عن 5 قرى بمركزي ببا وإهناسيا، للصيانة الدورية وتطهير المحطة والمروقات بمحطة الدهابية في مركز ببا، ومحطة براوة بمركز إهناسيا، اليوم، بداية من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وحددت أماكن قطع المياه اليوم في قرى «الدير، وبراوة، ومنشأة الحاج» في مركز إهناسيا ببني سويف، وقريتي الدهابية والعجرة بمركز ببا في بني سويف.

ضعف المياه في أسيوط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط، ضعف المياه بالأدوار العليا بمنطقة الوليدية من الساعة الثامنة مساء الأحد ولمدة 48 ساعة، بسبب أعمال الغسيل والتطهير لمروق 1 بمحطة مياه الوليدية، وذلك في إطار خطة الصيانة الدورية للمروقات، على أن يتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها التصميمية أثناء عملية غسيل وتطهر المروق الخاص بها.