قطع المياه اليوم في 7 مدن بالمنوفية لمدة 4 ساعات.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم وفقا لخطة الصيانة المتبعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لغسيل المروقات وتطهير الخزانات والصيانة الدورية.

وتنتهج الشركة خطة صيانة تقوم على التبادل بقطع المياه بين المدن والقرى التابعة لتقديم خدمة أفضل للعملاء، مع توفير مياه مجانية ببعض الأماكن المتأثرة بقطع المياه وفقا لشركة مياه المنوفية، حيث يتم التواصل على الخط الساخن 125 للاستفسارات ومعرفة أماكن سيارات المياه المجانية.

أماكن قطع المياه اليوم

وتنشر "الوطن" خريطة بأماكن قطع المياه اليوم بمدن وقرى المنوفية حيث تقطع المياه في 7 مدن والقرى التابعه لها وهي:

- مركز قويسنا: قطع المياه عن قرى مصطاى وابنهس وام خنان ولشيم وميت بره.

- مركز منوف: انقطاع المياه بقرى منشاة سلطان وثلثا وبرخيم ومارين

- مركز الشهداء: قطع المياه عن قرى دنشواى ومنصور وكفر الشيخ ودرجيل

- مركز الباجور: قطع المياه بقرى اسطنها ونتوانة ونتوانة الكبرى -مركز بركة السبع: انقطاع المياه عن قرى ششتا الحجر وابو مشهور وميت فارس وجنزورة

- مركز أشمون: انقطاع المياه عن قرى الغتامنة والفرعونية وسمون وساقية أبو شعرة وطلبا.

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن قرى مليج وميت موسى.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحة بمحافظة المنوفية مواعيد انقطاع المياه بالأماكن المتأثرة بالقطع اليوم الاثنين من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

انقطاع المياه اليوم

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المتأثرة بقطع المياه بتوفير مياه فترة انقطاع المياه خاصة أصحاب المحال التجارية والمستشفيات والمخابز.