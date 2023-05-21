قطع المياه 12 ساعة في الدقهلية الثلاثاء للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع المياه يوم الثلاثاء المقبل، عن قرى «ليسا» بمركز الجمالية، والعزب التابعة بمحافظة الدقلهية، وذلك لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على خط مياه قطر 560 مم «بولي إيثلين».

سبب قطع المياه يوم الثلاثاء

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن سبب قطع المياه يوم الثلاثاء المقبل في قرى وعزب «ليسا» مركز الجمالية هو قيامها بأعمال صيانة على خط مياه قطر 560 مم «بولي إيثلين» المغذي لقرى ليسا الجمالية.

الخط الساخن لشركة مياه الدقهلية

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال بالمناطق المتأثرة وفى حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 وغرفة الطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة.