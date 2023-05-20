قطع المياه عن عدة مناطق بـ3 محافظات اليوم.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن في 3 محافظات، قطع المياه اليوم لأعمال الصيانة وغسيل المروقات، لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

قطع المياه بالدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن عدة قرى بمركز منية النصر بينها برمبال الجديدة وبرمبال القديمة وميت عاصم وكفر علام والرياض والكردي والنزل والجنينة، وحددت مواعيد انقطاع المياه من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساءً، لتنفيذ أعمال الصيانة بمرفق مياه مركز منية النصر.

كما سيتم قطع المياه عن عدة قرى بمدينة شربين، وهي بلقاس وطلخا وديسط وكتامة والطويلة والحاج خليل، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، لتنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي لمياه شربين.

انقطاع المياه بالمنوفية

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن قطع المياه بعدة قرى ومدن تابعة لها للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا، وذلك في مناطق السادات ومنوف وشبين والقرى التابعة لها.

مواعيد قطع المياه بالقليوبية

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، كشفت عن قطع المياه بقرية بلقس التابعة لمركز قليوب، من الساعة 12 صباح اليوم وحتى الساعة 12 ظهرا، لمدة 12 ساعة، لأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرية.