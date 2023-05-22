نائب رئيس «مستقبل وطن»: البرلمان ناقل لنبض المواطن المصري

قال أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونائب رئيس الحزب، إن قانون الأحزاب في حاجة إلى وقفة تشريعية لحل المشكلات التي ظهرت مع عمل الأحزاب، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتعديل بعض المواد التي تقف أمام دمج الأحزاب والتعديلات يجب أن تحل المشكلات التي حدثت مع تطبيق القانون.

البرلمان يعكس الشارع المصري

وتابع «رشاد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن البرلمان يعكس حالة الشارع المصري، ويتحرك صعودًا وهبوطًا طبقًا لما هو موجود في الشارع المصري، فهو مجرد ناقل لنبض المواطن المصري.

ولفت إلى أن لديه رضاء كاملا عن عمل البرلمان، وإلا لما كان استمر في منصبه، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل على مراعاة بعض التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ويمارس دوره الرشيد وبحكمة.

اتفاق على تحقيق مصالح الدولة

وأشار إلى أن الاستجواب يستخدم عند وجود مشكلة تمثل فسادا مع سبق الإصرار والترصد، ويحدث عند فقدان كل الحلول، مشيرًا إلى أن الاستجواب أعلى أداة برلمانية، ولا يجوز أن استخدامها بشكل عشوائي.

وأضاف أن البرلمان لم يصل إلى مرحلة الصدام لأن هناك اتفاقا على تحقيق مصالح الدولة، مشيرًا إلى أن هناك مساحات كبيرة جدًا مع المعارضة حول الكثير من الملفات، خاصة أن المعارضة تعارض من أجل تحقيق مصلحة البلد.