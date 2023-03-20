حزب حماة وطن ينظم فعاليات عن كيفية استغلال الوقت والطاقة

عقدت أمانة الإعلام بحزب حماة الوطن، في السويس، بقيادة مروة أحمد، ندوة بعنوان «إدارة الوقت» للدكتورة منى عزيز راتب الحاصلة على دكتوراة إدارة التمريض بوزارة الصحة، وندوة عن كيفية استغلال الطاقة، والتخلص من السلبية منها.

وتناولت منى عزيز، في حديثها بمقر حزب حماة وطن، كيفية إدارة الوقت وحسن استغلاله، وما المقصود بالإدارة الفعّالة للوقت، والتغلب على المشتات، وكيفية ترتيب الأولوليات وأفضل الطرق لقول لا والتعبير عن الرفض بشكل يتقبله الآخرون دون خسارتهم، إضافة لكيفية التخطيط وأفضل أساليبه.

وشهدت الندوة حضور متميز ومكثف للسيدات، ولأمناء الأمانات الفرعية، كما تنوعت الندوة بين الأنشطة والنقاش بين الحاضرين وبين المحاضرة، أسفرت عن الاستفادة للحضور بمعلومات قيمة.

كما أقام حزب حماة الوطن محافظة السويس بحضور د.وليد خضاري أمين التنظيم، ندوة للدكتورة شيماء منير الظن عن الطاقة وأسرارها.

وتناولت شيماء سر الهالة النورانية، وعلاقة الصلاة في أوقاتها والطاقة، ومراكز الطاقة في الجسم وما الشاكرات السبع؟ وكيفية التخلص من الطاقة السلبية ومن هم مصاصي الطاقة؟ وكيفية التخلص منهم، وتحدثت بشكل عملي عن أهمية التنفس العميق، ودربت الحضور على كيفية التنفس الصحيح ودوره في تفريغ الطاقة السلبية.

وحضر الندوة مجموعة من الشباب وأمناء الأمانات الفرعية، وتعدد الأسئلة حول سر الطاقة والأرقام، وأثنى الحضور على حداثة الموضوع، وتنوع الموضوعات التي يطرحها الحزب وكفاءة المدربين المتطوعين.