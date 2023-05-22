مصرع مبيض محارة سقط من على سقالة بمنشأة القناطر

لقي مبيض محارة مصرعه بعدما اختل توازنه وسقط من أعلى السقالات خلال عمله، جثة هامدة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد بسقوط مبيض محارة، 30 سنة، من الطابق الرابع خلال قيامه بتشطيب واجهة عقار؛ إذ اختل توازنه وسقط جثة هامدة في الحال.

وبسؤال العمال، أكدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحد بشيء، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.