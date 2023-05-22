مصرع عاملين سقطا في بالوعة صرف أثناء تنظيفها بأبو النمرس

لقى شخصان مصرعهما إثر سقوطهما في بالوعة صرف بقرية في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وانتشل الجثمانان ونُقلا إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة وردت كواليسها إلى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، من المقدم مصطفى رشوان مباحث أبو النمرس، إثر تلقيه بلاغًا بمصرع شخصين في قرية بمنطقة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما نتيجة سقوطهما في بالوعة صرف أثناء قيامهما بعملهما في تنظيف البئر.

انتشال الجثتين

وانتشل المختصون الجثتين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.