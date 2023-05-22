تدريب العاملين بالمحليات على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات المحاضرات الصباحية والورش المسائية في اليوم الثاني من الأسبوع الـ 38 من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2022-2023 من مركز سقارة، وينفذ المركز هذا الأسبوع دورة تدريبية جديدة لأول مرة تعتبر أحد تطبيقات التحول الرقمي في تطوير خدمات المحليات المقدمة في المراكز التكنولوجية ومراكز الخدمات الجماهيرية، وهي دورة تطبيقات الميتافيرس للعالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في خدمات المحليات، ويستفيد من التدريب 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية ووحدات التحول الرقمي بالوزارة والمحافظات.

دورة الأمن السيبراني

كما شهدت دورة تصميم الشبكات والأمن السيبراني وتطوير مهارات وإدارة منظومة الموارد البشرية إجراءات التعيين وطرق شغل الوظائف وتحديد الأجر النقل والندب والإعارة والحلول، والتعيينات والأجور وكيفية تنظيم سجلات وملفات الخدمة واستيفاء تقارير الكفاية والتسويات ومدة الخبرة العلمية والعملية والعسكرية والخدمة العامة، وكيفية تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي وعلاقته بالتدريب كأحد وظائف إدارة الموارد البشرية، وقياس العائد من الاستثمار في الأفراد بالتدريب، واختتمت الدورة بكيفية قياس الجدارات الوظيفية لتحديد الفجوات الوظيفية والتعريف بإدارة المواهب وكيفية تطبيقها.

دعم الخدمات الحكومية بالمحافظات

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن تلك الدورات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها، بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين، والاستفادة من أحدث البرامج الإدارية والتدريبية والتكنولوجية لدعم الخدمات الحكومية بالمحافظات، وفي ضوء حرص واهتمام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لإحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوطين أهداف التنمية المستدامة 2030.