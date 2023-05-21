فرص تدريب للطلبة والخريجين خلال فترة الصيف.. كيفية التقديم والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، توافر فرص تدريب للطلبة والخريجين بشركة كونكريت للملابس.

وتتيح الشركة وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفرصة التالية للتدريب خلال فترة الصيف.

تفاصيل فرص تدريب للطلبة والخريجين

وتتيح الشركة فرص تدريب في المبيعات بالفروع (طلبة وخريجين مؤهل عالي)

أماكن العمل: القاهرة والجيزة

الشروط المشتركة

ويشترط توافر بعض المواصفات في المتقدمين للتدريب وهي كما يلي:

1- أن يكون الحد الأقصى للسن 28 سنة

2- ذكور وإناث

المميزات والحقوق

تدريب مدفوع الأجر بسعر يصل إلى 3000 جنيه أساسي بالإضافة إلى 1000 جنيه حوافز

عدد ساعات التدريب في اليوم 8 ساعات تدريب عملي

الحصول على يوم إجازة أسبوعيا

يتم منح شهادة عند انتهاء فترة التدريب

كيفية التقديم في التدريب

للتقديم للتدريب، برجاء ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.

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