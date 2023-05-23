علي جمعة يوضح حكم تجسيد الأنبياء عبر قناة الناس: يجب بقاء القداسة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، حكم تجسيد الأنبياء والشخصيات الدينية والتاريخية، في الأعمال الدرامية.

القداسة يجب أن تبقى كما هي

وقال عضو هيئة كبار العلماء، خلال لقائه ببرنامج «مع الناس» المذاع على قناة «الناس»، إنهم وافقوا على تمثيل الشخصيات الدينية، عدا الأنبياء والعشرة المبشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه، أما الممثل الذي يصور الشخصية لا يوحى إليه، مردفا: «حركات الممثل تنطبع في ذهن المتلقي مخالفة للواقع».

وتابع: «إلى الآن أول ما يذكر صلاح الدين يفتكروا أحمد مظهر، صلاح الدين هو أحمد مظهر، ولما نيجي عند حضرة النبي، مينفعش يتم تجسيده، لأن القداسة يجب أن تبقى كما هي».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة «الناس» فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.