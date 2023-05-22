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الشيخ خالد شعبان يوضح عبر قناة الناس أهم التوجيهات لقراءة سورة الطارق

كتب:

شريف سليمان
10:51 م | الإثنين 22 مايو 2023
الشيخ خالد شعبان

الشيخ خالد شعبان

تناول الشيخ خالد شعبان، سورة الطارق، وبعض أحكام التجويد المتعلقة بها، خلال حلقة اليوم، من برنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة «الناس».

توجيهات مهمة

وقال شعبان: «هناك بعض التوجيهات التي يكثر ترديدها وسماعها، مثلا أول 4 آيات من السورة، تنتهي بحرف القاف في أول آيتين، بينما تنتهي الآية الثالثة بحرف الباء، وعندها نسمع نبرة قوية، يجب أن ننتبه لها في النطق حتى نُظهر الحرف».

ملحوظة مهمة عند نطق بعض كلمات سورة الطارق

وأضاف الشيخ خالد شعبان: «كلمة حافظ التي تنتهي بها الآية الرابعة لا يجب أن يتسم نطق حرف الـ ظ بالنبرة ذاتها، وهناك تنبيه خاص بكلمة مم، الحرف الثاني يجب ألا نمده عند الفتح بحيث يكون زمن الحركة أقل من حركة الألف».

وتابع: «عندما تكون ضعيف النفس، يجب أن تلتزم برؤوس الآية، بحيث يتم الوقوف عند آخر كل آية».

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