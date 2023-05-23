حكم المأذون الإلكتروني.. علي جمعة يحسم الجدل عبر قناة الناس

علق الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، مفتي مصر السابق، على توفير بعض البلدان، ماكينات ذكية تستقبل بيانات الزوج والزوجة، وتستخرج وثيقة زواج، بما يسمى بالمأذون الإلكتروني، قائلا إن هناك فرق بين إنشاء العقد وتوثيقه، موضحًا أن دور المأذون توثيق العقد، وليس إنشاءه، لذا يصح العقد عندما يكون هناك استيفاء لأركانه.

الفرق بين إنشاء وتوثيق العقد

قال عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «كثير من الناس تقولي يا مولانا عايزينك تعقد لنا العقد، فأجي أعقد والمأذون لم يصل، بذلك يكون العقد أنشأ، وبانتظار المأذون لتوثيقه»، موضحا أن: «إنشاء العقد يستلزم وجود اثنين شهود والولي، والخلو من الموانع الشرعية، لذا يمكن للماكينة أن توثق العقد، بدلا من المأذون، لو توفرت الأركان في فالتوثيق لا بأس به».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة «الناس» فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.