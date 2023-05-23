أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات.. كم بلغ عيار 21؟

استقر سعر الذهب خلال نهاية التعاملات أمس الاثنين، لتواصل الأسعار الاستقرار خلال بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2460 جنيهًا للجرام، حيث يشهد المعدن الأصفر تقلبات عديدة في الأسعار وفق تقارير الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وجاء سعر الذهب اليوم 23-5-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ 2811 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2460 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2109 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و680 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب، الاثنين، تراجعا في التعاملات المسائية، ليتوالى التراجع بشكل كبير منذ بداية تعاملات الاثنين، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وعلى الصعيد العالمي حققت أسعار الذهب اليوم عالميا هبوطا حادا لتنخفض أسعارها إلى ما دون 1973 دولار للأوقية، حيث تحولت أسعار الذهب من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، إذ انخفضت الأسعار بعد ارتفاعها خلال بداية تعاملات، اليوم، في ظل ترقّب الأسواق لما ستسفر عنه المناقشات المطوّلة حول سقف الديون الأمريكية، وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي عند تسوية تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الفيدرالي التي أشارت إلى توقف مؤقت في تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.