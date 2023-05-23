خطوات تخصيص ساحة انتظار سيارات وتأسيس اتحاد لشاغلي العقارات.. تعرف عليها

حددت محافظة القاهرة الإجراءات والمستندات المطلوبة بشأن تأسيس اتحاد شاغلين للعقارات أو الحصول على ساحة انتظار السيارات حتى يتمكن المواطنون من التقديم والحصول على الخدمة وفق تقرير صادر عن المحافظة.

المستندات المطلوبة لتأسيس اتحاد شاغلين

-الدعوى المعلنة للاتحاد «مثبت التاريخ»، بالشهر العقاري.

-كشف بأسماء الشاغلين الذين تم إعلانهم بالدعوى وحالة عدم تواجد أحدهم يتم مخاطبته بكتاب مسجل بعلم الوصول.

-محضر الجمعية العمومية للعقار «مثبت التاريخ»، بالشهر العقاري.

- كشف بأسماء الشاغلين الذين حضروا بالجلسة الأولى أو الثانية حسب اكتمال النصاب القانوني 50+1.

- صورة البطاقة الشخصية سارية لمأمور اتحاد الشاغلين ونائب مأمور الاتحاد وأمين الصندوق والعضو.

-سند ملكية الوحدة السكنية لمأمور اتحاد الشاغلين ونائب مأمور الاتحاد وأمين الصندوق والعضو.

- ايصال مرافق حديث «كهرباء، مياه، غاز»، لمأمور اتحاد الشاغلين ونائب مأمور الاتحاد وأمين الصندوق والعضو.

-صحيفة الحالة الجنائية حديثة لمأمور الاتحاد.

- كشف بعدد وحدات العقار.

طريقة الحصول على ساحة انتظار سيارات

وللراغبين في الحصول على خدمة أماكن انتظار السيارات سواء من جانب المحال أو العقارات عليهم التقديم في ديوان عام محافظة القاهرة وتقديم المستندات التالية:

أولا المحال

- سجل تجاري.

- بطاقة ضريبية.

-بطاقة رقم قومي.

- رخصة السيارة سارية.

ثانيا العقارات

- اتحاد شاغلين.

-بطاقة رقم قومي.

-رخصة السيارة سارية.

-عقد تمليك أو إيجار موثق للوحدة.

- بالنسبة لذوي الهمم ما يفيد.