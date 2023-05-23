أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 2435 جنيها

نظرا لما تشهده بورصات الذهب العالمية، وتأثيرها على أسعار المعدن الأصفر على المستوى المحلى، يحرص ملايين المواطنين يوميا على متابعة أسعار الذهب اليوم، نظرا لأهمية من الناحية الاستثمارية في تلك الآونة.

لذا تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم، وفقا لما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، ومنها سعر جرام الذهب من عيار 21 مع بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويمثل جرام الذهب عيار 21 أهمية كبيرة لشريحة من المواطنين، إذ يبلغ نحو 2435 جنيها للبيع، والشراء 2455 جنيها.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب الآن مع بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، كما يلي.

- عيار 24 بـ2783 جنيهًا للبيع، مقابل 2806 جنيهًا للشراء.

- عيار 22 بـ2551 جنيهًا للبيع، مقابل 2572 جنيهًا للشراء.

- عيار 18 بـ2087 جنيهًا للبيع، مقابل 2104 جنيهًا للشراء.

- عيار 14 بـ1623 جنيهًا للبيع، مقابل 1637 جنيها للشراء.

- عيار 12 بـ1391 جنيهًا للبيع، مقابل 1403 جنيهات للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وبناء على هذه الأسعار، سجل كيلو الذهب اليوم خلال عمليات البيع نحو 2.782.857 مليون جنيه، في حين سجل خلال عمليات الشراء نحو2.805.714 مليون جنيه.