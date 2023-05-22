أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم.. خبير يوضح سبب الاستقرار

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، وجاء أقل سعر للشراء 30.75 في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعر سجل نحو 30.90 جنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع من 30.85 جنيه إلى 30.95 جنيه.

ووفق البيانات الرسمية، فإن بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتنمية الصناعية، سجلت أقل قيمة للشراء بنحو 30.75 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، خلال نهاية التعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار خلال نهاية التعاملات اليوم في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ونفس الأمر في سعر الدولار في بنك مصر، حيث سجل سعر الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

فيما سجل سعر الدولار في بنك القاھرة، إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، فقد سجل سعر للشراء للدولار 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية يأتي نتيجة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية المصرية واستمرار الاقتصاد في النمو.