تفاصيل شهادة الـ3 سنوات من البنك الأهلي المصري.. عائد مرتفع وثابت

يوفر البنك الأهلي المصري، عددًا مختلفًا من شهادات الادخار من بينهم الشهادة البلاتينية ذات المدة 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من البنك الأهلي المصري على شهادة البلاتينية الثلاثية، تتميز بعائد مرتفع وثابت طوال فترة المدة.

سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات

ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات، ألف جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد 19%، ويبدأ الاحتساب من يوم العمل التالي للشراء.

ويتيح البنك الأهلي المصري، الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، ويوفر اصدار بطاقات الائتمان بأنواعها.

تفاصيل الاسترداد من البنك الأهلي المصري

وبالنسبة للاسترداد، لا يمكن قبل مرور 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، فيما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي المصري أيضًا شهادة بلاتينية ذات العائد المتغير، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، بالإضافة إلى شهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وشهادات الاستثمار.