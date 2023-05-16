6 معلومات عن ترسانة أمريكا النووية بعد الكشف عنها.. تعرف عليها

كشفت الولايات المتحدة، مساء أمس، عن أرقام ترسانتها النووية، مؤكدة أنها تريد احترام معاهدة «نيو ستارت»، لنزع السلاح النووي، ودعت روسيا التي علقت مشاركتها فيها إلى أن تحذو حذوها.

معلومات عن ترسانة أمريكا النووية

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن ترسانة أمريكا النووية، في نقاط وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، وجاءت كالتالي:

-تمتلك الولايات المتحدة 90% من الترسانة النووية العالمية التي تضم 12 ألفا و700 قنبلة نووية.

-تمتلك أكثر من 5 آلاف و400 رأس نووي.

-تضم 1644 رأسا حربيا في وضع الإطلاق الاستراتيجي، و3665 رأسا حربيا في وضع التخزين أو التقاعد.

-كما تمتلك الولايات المتحدة نحو 100 قنبلة جاذبية نووية من طراز «بي 61» في ست قواعد للناتو في إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وتركيا.

-في 2022، نشرت النسخة المحدثة من هذه الأسلحة النووية التكتيكية من طراز «بي 61 - 12»، والتي لديها القدرة على حمل رأس نووي أكثر دقة ويمكنه أن يتوغل تحت سطح الأرض.

-في بداية مارس 2023، كانت الولايات المتحدة تنشر 662 صاروخا بالستيا عابرا للقارات، وهو عدد يشمل الصواريخ المنصوبة في الغواصات والطائرات القاذفة، مزودا بـ1419 رأسا نووية و800 قاذفة.

معاهدة «نيو ستارت» النووية

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة دعت روسيا إلى العودة لمعاهدة نيو ستارت النووية، مضيفة أن ذلك يعد واجبا قانونيا ويجب على موسكو أن تحترمه.

وكانت روسيا، أعلنت، في فبراير الماضي، تعليق مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت»، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده علقت مشاركتها في المعاهدة، لكنها لم تنسحب منها بالكامل، مضيفا أن سبب هذا القرار يعود إلى إعلان الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، عن هدف إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا.

وردا على ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الروسي ارتكب خطأ جسيما بتعليقه العمل بمعاهدة «نيو ستارت»، وهي آخر معاهدة متبقية بين واشنطن وموسكو، والتي من شأنها أن تضع قيودا على أسلحتهما النووية الاستراتيجية.