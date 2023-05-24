عادل إمام وعبلة كامل.. رحلة عطاء فني يوقفها «الاعتزال»

ما زال الثنائي الفني عادل إمام وعبلة كامل، قادرين على تصدر التريند والاستحواذ على اهتمامات الجمهور، رغم ابتعادهما عن الساحة الفنية والأضواء بشكلٍ فنية، منذ فترة طويلة، وعدم مُشاركة أخبارهما للعامة.

وعلى مدار الساعات الماضية، خرجت مناشدات من قِبل بعض الفنانين والمخرجين، بضرورة تكريم عبلة كامل، في الدورة المُقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، التي ستُعقد في نوفمبر 2023، تقديرًا لإسهاماتها الفنية، إلا أنّ الإعلامية لميس الحديدي، قد كشفت عن رد فعل «عبلة» من تلك المناشدات، حيث قالت: «معنديش مانع وأحب أتكرم في بلدي، بس أنا مش بحب ومش بقدر أخرج كتير أو أحضر تكريمات وفعاليات لظروف خاصة بي».

عبلة كامل ابتعدت عن الساحة الفنية منذ 5 أعوام تقريبًا

عبلة كامل، التي ابتعدت عن الساحة الفنية منذ 5 أعوام تقريبًا، كانت «الوطن» قد انفردت قبل 3 أعوام باعتزالها عالم الفن، وقررت الاكتفاء بما قدمته من أعمال نالت بإعجاب الجمهور، حيث فضَّلت الابتعاد عن الساحة الفنية والأضواء تمامًا، فيما يفشل زملاؤها وكذلك صُناع الفن من مُنتجين ومخرجين في الوصول إليها، باستثناء أسماء معدودة.

الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد قال في تصريحات تليفزيونية، إنّ «عبلة كامل ابتعدت عن الفن تمامًا حزنًا على رحيل صديقتها المُقربة لها، وهي من خارج الوسط الفني».

كما قال المنتج جمال العدل، إنّ الفنانة عبلة كامل لن تعود مرة أخرى إلى التمثيل، موضحا أنه تواصل معها للتعاون في مشروع فني جديد إلا أنها اعتذرت عن التواجد في أي أعمال، بينما كشفت الفنانة إسعاد يونس أنها طلبت منها أكثر من مرة الظهور في برنامجها «صاحبة السعادة» إلا أنها رفضت، وقالت في تدوينة سابقة عبر حسابها على «إنستجرام»: «قررت عبلة عدم الظهور نهائيًا في أي برامج».

كواليس «اعتزال» عادل إمام

أما عادل إمام، تصدر محركات البحث خلال اليومين الماضيين، بعد تداول صور له على هامش احتفاله بعيد ميلاده الـ83 مع عائلته وأصدقائه المُقربين، إذ يُناشد البعض بضرورة عودته إلى الساحة الفنية من خلال فيلم أو مسلسل، لا سيما وأنّ شقيقه عصام إمام، قد صرح أكثر من مرة، بأنّ هناك مشروعًا سينمائيًا يحمل اسم «الواد وأبوه» سيعود من خلاله الزعيم.

الفنان شريف حلمي، الصديق المُقرب لـ عادل إمام، كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ «الزعيم» قرار التوقف عن تقديم أعمال فنية، كونه اكتفى بما قدّمه على مدار 6 عقود متوصلة، كُللت بنجاحات عديدة داخل مصر وخارجها، حيث استعرض تفاصيل الحوار الذي جمعه بعادل إمام حول موقفه من تقديم أعمال فنية جديدة.

وأوضح شريف حلمي، أنه سأل عادل إمام ذات مرة بشكلٍ مباشر، «مش ناوي يا أستاذ ترجع لنا بحاجة جديدة بقى؟»، ليرد عليه آنذاك، قائلًا: «هو حد عاوز منّي حاجة؟.. مش أنا عملت كل الحاجات»، قلت له: «ده حقيقي»، فقال لي: «طب تمام.. أنا أديت دوري زي الفل».