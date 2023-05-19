صور جديدة للزعيم عادل إمام من احتفاله بعيد ميلاده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جديدة للزعيم عادل إمام من عيد ميلاده الذي أقيم داخل منزله، أمس الأول الأربعاء، داخل منزله، بحضور النجمتين يسرا ولبلبة وكل من خالد سرحان، شريف حلمي، مصطفى هريدي.

وبدا عادل إمام في صوره المتداولة سعيدا بأجواء احتفال أصدقائه بعيد ميلاده، وأطفأ تورتة عيد ميلاده داخل منزله بمنطقة المنصورية.

لبلبة: عشت أسعد لحظات حياتي مع الزعيم

ومن جانبها، قالت الفنانة لبلبة لـ«الوطن» إنها عاشت أسعد لحظات حياتها رفقة الزعيم، والذي كان سعيداً بوجود أصدقائه حوله، بحسب قولها، مضيفة: «رحنا للأستاذ عادل علشان نفرحه فهو اللي فرحنا بحكاياته وكلامه وقفشاته، أنا مبسوطة أوي إني شفته واطمنت عليه، ربنا يخليه لينا ويحفظه ويطول في عمره».

عادل إمام: حب الناس نعمة كبيرة

وكان الزعيم عادل إمام قد أعرب عن سعادته باحتفال أصدقائه بعيد ميلاده الثالث والثمانين داخل منزله، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حب الناس نعمة كبيرة يشكر الله عليها، كما توجه بالشكر لجمهوره على احتفائهم بعيد ميلاده.