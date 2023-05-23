محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير شواطئ مدينة بلطيم

زّار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ مدينة مصيف بلطيم، لمتابعة أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها 6 شواطئ بالمصيف، من أعمال رصف بالأسفلت عقب توسعة الطرق، والرصف بالانترلوك للميادين، إضافة لأعمال التطوير التي شهدتها بوابات المصيف، استعدادًا لموسم الصيف 2023، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

إقامة مشايات تسهل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط

وتفقد المحافظ، أعمال الرصف بشواطىء «الزهراء، والنرجس، والأمل»، ومنطقة الكورنيش، والأعمال الجارية بأعمال ماكينة تنظيف الشاطئ، وتسوية الرمال وتمهيدها، وإقامة مشايات تسهل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط، خاصةً كبار السن وذوي الهمم، وأعمال المعدات لتنظيف شواطئ المصيف الستة، إضافة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بدايةً من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز، وذلك استعدادًا لبدء أعمال الرصف بالمنطقة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير المنطقة من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز والتي تشمل أعمال توسعة ورصف للطريق الرئيسي، وأعمال تطوير الجزيرة الوسطى بتركيب بلاط انترلوك، وطوب فرعوني، كما تفقد الأعمال الجارية بميدان النرجس والتي تشمل تطوير ميدان النرجس، وإحلال وتجديد الطوب الفرعوني، وتركيب بلاط انترلوك، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة استعداداً لاستقبال موسم صيف 2023.

وتابع المحافظ، أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والمداخل، إضافة لأعمال التوسع في المناطق الخضراء بالمصيف، وزراعة الأشجار، والعناية بالأشجار المزروعة وريها، إضافة لتركيب لافتات إرشادية بشواطئ المصيف.

معلومات عن مصيف بلطيم

يذكر أنّ مصيف بلطيم اشتهر بمصيف العائلات نظرًا لهدوئه، وتوفير الأمن والأمان به، إضافة لطبيعته الخلابة بين مياه البحر الصافية والخضرة، ويضم 6 شواطئ هي «النرجس، والزهراء، والفيروز، والسلام، والأمل، والفنار»، ويقع بجوار الطريق الساحلى الدولى يفصل بينهما حوالي 800 متر، حيث يربط الطريق الدولي بين المصيف وباقى مدن الجمهورية المجاورة مثل «رشيد، والإسكندرية، وجمصة، والمنصورة، ودمياط، وبورسعيد، والسويس»، وبين مصيف بلطيم ومحافظة الدقهلية نصف ساعة، وبين المصيف ودمياط ساعة، وبين المصيف وبورسعيد ساعة ونصف بمسافة 125 كيلو، وبينه وبين محافظة البحيرة ساعة، وبينه وبين الإسكندرية 100 كيلو فقط، وتوجد شبكة مواصلات تربط المصيف بهذه المدن، ويقع مصيف بلطيم أقصى شمال مركز البرلس، ويبعد عن مدينة بلطيم مسافة 6 كيلومترات شمالاً، وعن مدينة كفر الشيخ 90 كم، وعن مدينة دسوق 105 كيلومترات.

ويقصد المصيف سنوياً ما بين 2.5 مليون لـ3 ملايين زائر، خلال قضاء إجازة الصيف، إضافة لعدد كبير يقصدونه أيام عطلات عيد الفطر والأضحى، وشم النسيم.