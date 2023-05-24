قررت النيابة العامة عرض شقيقين متهمين بقتل شاب لسرقته في عين شمس على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كان المتهمان وقت ارتكاب الواقعة كانا تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة من المباحث بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس اخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطلق ناري بالرقبة جثة هامدة، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شاب في بداية العقد الثالث من العمر ، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الرقبة ، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين.

التحريات

وكشفت التحريات بأن شقيقين من دائرة قسم شرطة أول السلام وراء إرتكاب الواقعة، وأضافت التحريات أن المتهمين حاولا سرقة المجني عليه وعندما شاهدهما أطلق أحدهما طلقة خرطوش علي المجني عليه والتي أسفرت عن وفاته.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا علي السلاح المستخدم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.