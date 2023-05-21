كواليس مقتل عاطل على يد شقيقين في عين شمس.. مشادة كلامية السبب

جثة لشاب مُسجاة على الأرض، وآثار دماء إثر طلق ناري بالرقبة، كل هذه الأدلة وجدها محقق النيابة في مسرح جريمة قتل عاطل بالرصاص داخل شقته في عين شمس، وبعد أن تبلغ لقسم الشرطة عن الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى فرض كردون أمني لمنع اقتراب الأهالي، وناظرت جهات التحقيق جثمان الضحية، لفك لغز الجريمة ومعرفة الجاني، ومن هو مرتكب الواقعة؟.. وما دافع ارتكابه؟.

جثة شاب وطلق في الرقبة

لم يكن يعلم المجني عليه أن الخلافات التي بينه وبين أحد أصدقائه، سوف تكون السبب في مقتله بالطريقة البشعة، وأعتقد أنها مجرد مشادة كلامية، لكن الجاني وشقيقة قررا أن يكتبا نهايته في نفس اللحظة بفرد خرطوش وطلقة في الرقبة، أودت بحياته وفاضت روحه لبارئها.

البداية بورود بلاغ من أحد الأشخاص في منطقة عين شمس، بالعثور على جثة لشخص، مُسجاة على الأرض في شقته وغارق في دمائه، إثر طلق ناري في الرقبة، وانتقل رئيس مباحث مركز شرطة قسم عين شمس، وكان بصحبته قوة من معاوني المباحث، لمكان البلاغ، وبمجرد الدخول عثروا على الجثة وبمناظرة المحقق للجثة تبين أن بها طلق ناري في الرقبة.

بعثرة في مسرح الجريمة وآثار دماء

بعد أن ناظر المحقق الجثة، لاحظ رجال الشرطة خلال معاينة مسرح الجريمة، بعثرة فى محتويات مسرح الجريمة، وتبين بالبحث نشبت بين الجاني والضحية مشادة، وأن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه، لكن خارت قواه وتعدى عليه بالضرب حتى أطلق على رقبته طلق ناري من فرد خرطوش وفارق الحياة في الحال، وقرر محقق النيابة نقل الجثة لمشرحة زينهم، ليتم تشريحها لبيان سبب الوفاة، ومازالت التحقيقات مستمرة.

اعترافات المتهمين: «كان بينا خلافات»

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المشتبه فيه، كان على خلاف مع المجني عليه وتمكنت قوات الأمن من القبض على الجاني وبالتحقيقات اعترف بالجريمة وأنه على خلاف مع الضحية، فاستعان بشقيقه، وتوجها لمحل سكنه فحدثت بينهما مشادة كلامية، فشرع في وجهه سلاحه الناري وعندما قاومهما، قام خلالها بإطلاق عيار ناري عليه من سلاح فرد خرطوش كان بحوزتهما، فوقع غارقًا في دمائه، وفرا هاريبن، وتم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الحقيقات، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي يوسف أحمد كامل الخبير القانوني، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أنّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني تعدد الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.