عرض 4 متهمين بقتل شاب أثناء خروجه من المسجد بالقاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض 4 متهمين بقتل شاب أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان إذا كان المتهمين وقت ارتكاب الواقعة كانوا تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تقرير حول ما رصدته الكاميرات خلال ارتكاب المتهمين للواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي بمقتل شاب أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعى أحمد وائل المنسي إبراهيم في العقد الثالث من العمر، وتبين وجود الجثة وسط بركة من الدماء على باب المسجد، بالفحص تبين إصابته بـ8 طعنات في الصدر والبطن والظهر.

التحريات

كشفت التحريات، أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وما وثقته كاميرات المراقبة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.