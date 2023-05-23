«القوى العاملة»: توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودي، إلى جانب افتتاح «وحدة ما قبل المغادرة»، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.

لقاء على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة صباح اليوم مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمنعقد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت فعالياتها أمس الإثنين في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية.

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ في كافة المجالات، والتي تتسم بالاستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين.

وأعرب المسئول السعودي عن سعادته بهذا اللقاء موضحاً أن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي، مشيراً إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل سوق العمل السعودي، مثمناً التعاون مع وزارة القوى العاملة، ومشيداً بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية في بعض المهن.

أوضاع العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية

كما ناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة، ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة.