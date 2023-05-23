الغرف السياحية: السعودية تستقبل رحلات العمرة للعام الجديد 19 يوليو المقبل

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية ستبدأ في استقبال رحلات العمرة للموسم الجديد، بداية من 19 يوليو المقبل، الموافق 1 محرم من العام الهجري 1445.

موعد انطلاق رحلات عمرة العام الجديد للمصريين

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار المصرية لم تعلن حتى الآن ما إذا كانت رحلات العمرة للعام الهجري الجديد بالنسبة للمصريين ستنطلق يوم 19 يوليو المقبل، تزامنا مع بدء السعودية استقبال رحلات العمرة، أم ستؤجل انطلاق الرحلات لموعد آخر، موضحا أن بدء رحلات العمرة بمصر من أول العام سيقلل من أسعار برامجها بشكل كبير؛ إذ أن أسعار الإقامة بفنادق السعودية بداية الموسم تكون أقل، وهو الحال ذاته بالنسبة لتذاكر الطيران.

1923 شركة سياحة نظمت رحلات العمرة خلال الموسم المنقضي

وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة خلال الموسم المنقضي، تجاوز الـ500 ألف، وجرى تنظيم رحلات العمرة لهم عبر نحو 1923 شركة سياحة.

ونوه أحمد وحيد، إلى أن أكثر من 85% من المواطنين المصريين الذين أدوا العمرة في العام الهجري 1444، اختاروا برامج العمرة الاقتصادية، لافتا إلى أن رحلات موسم العمرة المنقضي كافة، كانت جوية.

ولفت إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أن رحلات العمرة المصرية خلال موسم العمرة 1444 هجريا، انتهت يوم 30 شوال الماضي، الموافق 20 مايو 2023، في الوقت الذي تستمر خلاله المملكة العربية السعودية في استقبال معتمري العالم حتى 15 ذو القعدة من العام الهجري 1444، الموافق 4 يونيو المقبل.