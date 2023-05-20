رئيس «طاقة النواب»: كلمة الرئيس في قمة جدة كشفت الحقائق وقدمت الحلول

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة جدة، كشفت الحقائق وقدمت الحلول، وكانت شاملة جامعة إذ كشفت عن التحديات والمخاطر التي مرت المنطقة العربية، كما طالب بضرورة أخذ زمام المبادرة والتحرك العربي للحفاظ الأمن القومي.

كلمة الرئيس حملت رسائل عديدة

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن كلمة الرئيس امام القمة العربية الـ 32 بجدة بالمملكة العربية السعودية، حملت أيضا رسائل عديدة وصريحة حول التحديات والمخاطر التي مرت وتمر بها المنطقة العربية، والتي هددت أمن وسلامة العديد من الشعوب العربية وعبرت عن طموحات وآمال شعوب الأمة العربية.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الرئيس السيسي أكد أيضا في كلمته على الثوابت المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية، مشددا على ضرورة الحفاظ علي الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، واصفا ذلك بأنه فرض عين وضرورة حياة، لمستقبل الشعوب، مشيدًا بتناول الرئيس السيسي عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واصفا هذه العودة بمثابة تفعيل عملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية.

الرئيس يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرار الجهود المصرية للتهدئة خاصة بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة مؤخرًا، حيث حذر الرئيس من أن استمرار إدارة الصراع، عسكريا وأمنيا، يؤدي إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، مؤكدا على التمسك بالخيار الاستراتيجي، بتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق الرئيس أيضًا في كلمته كافة القضايا والأزمات ومنها الأزمة السودانية، مشددا على ضرورة التعاون لاحتواء الأزمة وتفادي حدوث صراع طويل وتكون تبعاته كارثية.