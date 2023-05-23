رئيس وزراء روسيا: أكثر من 8% نموا في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه في الوضع الحالي ستواصل روسيا تعزيز العلاقات مع الصين والدول الأخرى المستعدة للتعاون.

رئيس حكومة روسيا: وسعنا الأعمال التجارية مع الدول الصديقة وأبرزها الصين

وأكد رئيس الحكومة الروسية، في منتدى الأعمال الروسي الصيني في شنغهاي اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتطلع إلى الأسواق النامية بشكل ديناميكي، ووسعت أعمالها التجارية مع الاقتصادات النامية بسرعة في العالم، قائلا «هذه الكلمات تنطبق بالكامل على صديقتنا الكبيرة، الصين».

ارتفاع صادرات روسيا بنسبة 20%

وأضاف -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية- أن التجارة الخارجية لروسيا نمت بأكثر من 8% لتصل إلى 850 مليار دولار العام الماضي، مع ارتفاع الصادرات بنحو 20%.

واختتم ميشوستين حديثه بالقول: «سنواصل بناء العلاقات مع الدول الصديقة، فهذه إحدى المهام الرئيسية الست التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذا العام».