السيطرة على حريق في معرض للأثاث بالشرقية دون خسائر

شب حريق بمعرض أثاث بجوار موقف العوامرة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الإطفاء من إخماده دون خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق بمعرض أثاث

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة أبو كبير، بنشوب حريق بمعرض موبيليا بجوار موقف العوامرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، فيما تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر.

إخطار الجهات المختصة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة بمديرية أمن الشرقية لمباشرة الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوقوف على أسباب الحريق.

وكان الأهالي بمحيط الحريق وبجوار معرض الأثاث بمركز أبو كبير، قد هرعوا إلى المكان لمحاولة إخماده، واستعانوا برجال الحماية المدنية ومركز الشرطة بأبو كبير، وعلى الفور وصلت كل الجهات المعنية، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح أو الأثاث.