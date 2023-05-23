مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: نشهد إصلاحا غير مسبوق في البنية التحتية

رحب الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، بجميع الحضور لجلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

وقال مقرر لجنة الاستثمار: «نستطيع من خلال هذا النقاش استعراض هذا الملف الخاص بالاستثمار بحثا عن الفرص، في إطار روشتة وتحليل للواقع، نخرج منه توصيات قابلة للتنفيذ»، مشيرًا إلى أنَّه حدث تراجع في نسبة الاستثمار الخاص منذ العام 2007 وحتى الآن.

وأضاف أنَّه لا يخفي على أحد ما مرت به الدولة المصرية من أحداث عصيبة مما كان سببا في تراجع القطاع الخاص، ولابد أن نشيد بما قدمته الدولة منذ 2014، من إصلاح في البنية التحتية، وتحقيق طفرة غير مسبوقة فيها، متابعًا «تحسين حياة المواطنين، فضلًا عن القضاء على فيروس سي، والأهم هو القضاء على الإرهاب لتحقيق الاستقرار وهذا ما يحتاجه الاستثمار».

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالحوار الوطني.