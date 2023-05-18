«الهجرة» تنظم دورات تدريبية للشباب الراغبين في العمل بألمانيا «أون لاين»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تنظيم دورات تدريبية وجلسات استشارية مجانية جديدة، لشباب المحافظات الراغبين في السفر إلى ألمانيا للعمل بها، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتوظيف، الذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة للشباب.

الجلسة الأولى بعنوان «الحياة وظروف المعيشة في ألمانيا»

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورة التدريبية المتاحة ، كالتالي: «لو مهتم بالهجرة والعمل في ألمانيا، بنقدملك جلستين من الجلسات المهمة اللي هتساعدك في العمل في ألمانيا، مقدمة من أكاديمية MIG».

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن الجلسة الأولى تأتي بعنوان «الحياة و ظروف المعيشة في ألمانيا»، وستكون «أون لاين»، وتتضمن هذه الجلسة التعريف بمعلومات هامة عن الحياة في ألمانيا وثقافة البلد، والخطوات الأولى التي يلزم اتخاذها عند الوصول إلى ألمانيا، من بينها: «فتح حساب مصرفي، استخدام وسائل النقل العام، البحث عن سكن مناسب»، بالإضافة إلى معرفة النظام الطبي الألماني والمساعدات القانونية والإجراءات التي تتخذها إذا واجهت أي مشكلة في ألمانيا.

الجلسة الثانية بعنوان «كيف تتعلم اللغة الألمانية لغرض لعمل في ألمانيا»

وأضاف المركز المصري الألماني، أن الجلسة الثانية تحت عنوان «كيف تتعلم اللغة الألمانية لغرض لعمل في ألمانيا»، والتي ستكون «أون لاين» يوم 21 مايو الساعة 2 ظهرًا، والتي تتضمن معرفة الطرق والأدوات الفعالة التي تستخدمها كي تتعلم اللغة الألمانية ومن خلالها تمكنك من العمل في ألمانيا، بالإضافة إلى عرض أنواع مختلفة من التعلم وممارسة اللغة.