«المصري الألماني» يعلن تدريبات لـ«المهندسين والفنيين» خلال شهر يونيو

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورات تدريبية مجانية جديدة، لشباب المحافظات، الفنيين والمهندسين، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة للشباب.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل التدريبات المتاحة خلال شهر يونيو، للفنيين والمهندسين، وفقا للصفحة الرسمية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر «فيس بوك».

مواعيد تدريبات لـ «المهندسين والفنيين» خلال يونيو

*الأسبوع الأول من يوم 4 يونيو حتى 8 يونيو:

- مقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة.

- أساسيات التحكم المبرمج.

- إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الخراطة.

- أساسيات لحام القوس الكهربي.

- الاختبارات الإتلافية للحام.

*الأسبوع الثاني من يوم 11 يونيو حتى 15 يونيو:

- مقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة.

- أساسيات التحكم المبرمج.

- إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الفريزة.

- أساسيات لحام القوس الكهربي HSE الأمن والسلامة المهنية.

*الأسبوع الثالث من يوم 18 يونيو حتى 22 يونيو

- مقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة.

- إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الخراطة.

- أساسيات لحام القوس الكهربي.

- الإختبارات الإتلافية للحام.

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن جميع التدريبات سيتم تسليم شهاداتها في آخر يوم تدريب، على أن يتكفل المركز بمصاريف التدريبات والمواصلات اليومية من القاهرة للأكاديمية في العين السخنة.