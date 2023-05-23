قطع المياه في عدد من المناطق ببني سويف غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال صيانة وتطهير بمحطة مياه الشرب القديمة في قرية معصرة نعسان، بمركز إهناسيا غرب المحافظة، غدًا، ما سينتج عنه قطع المياه في بعض المناطق.

الأماكن المتأثرة بالانقطاع وضعف المياه في بني سويف

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تقرر قطع المياه عن قرى دنديل والحمام في مركز ناصر، وضعفها بمدينة إهناسيا وقرى النويرة والعووانة وقاي بمركز إهناسيا، وضعفها بقريتي أبشنا وبلفيا بمركز بني سويف.

وأشارت الشركة إلى أنّ فترة الإنقطاع وضعف المياه، ستكون غدًا الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً، وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة معصرة نعسان القديمة.

وأعربت عن اعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وجميع المنشآت الحيوية، بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

كما قررت الشركة، توفير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.